Pallavolo, la Margutta CivitaLad cede al Grosseto

Primo ko stagionale in B2 per le rossoblù che perdono 3-2

Sconfitta piena di rimpianti per la Margutta CivitaLad. La squadra di Pietro Grechi ha perso per 3-2 al tie break sul campo del Grosseto, nella terza giornata del campionato di B2 femminile. Il big match tra le due squadre prime in classifica lascia tanto rammarico nelle rossoblù che erano andate avanti 2 set a 1 ma hanno poi subito la rimonta delle padrone di casa. Margutta che subisce il primo ko stagionale mentre il Grosseto resta imbattuto.