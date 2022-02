Pallavolo, la Margutta CivitaLad cede al Castelfranco

Ripresa del campionato di serie B1 difficoltosa per la Margutta CivitaLad. Le rossoblù sabato al PalaSport hanno perso per 3-0 contro il Castelfranco, formazione terza in classifica. Una gara che già alla vigilia si ipotizzava molto difficile per il team di coach Pietro Grechi e così effettivamente è stato ma con la squadra locale che ha lottato come dimostrano i parziali di 19-25 21-25 21-25. In classifica non cambia nulla per la Margutta che rimane al quartultimo posto, in piena zona playout, con 11 punti a -4 dalla salvezza diretta.