Pallavolo, la Margutta CivitaLad cade ancora

Secondo ko consecutivo per le rossoblù che perdono 3-1 a Tivoli

Secondo ko di fila per la Margutta CivitaLad. Le rossoblù sabato hanno ceduto per 3-1 sul campo dell’Andrea Doria Tivoli, non riuscendo a bissare la vittoria della gara d’andata. Una sconfitta che fa male perchè meno prevedibile rispetto a quella subita a Grosseto la settimana scorsa. Contro il Tivoli la squadra di Pietro Grechi ha fatto sicuramente un passo indietro rispetto alle ultime uscite e dovrà rialzare la testa già dal prossimo match.