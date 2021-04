Pallavolo, la Margutta CivitaLad bissa il successo con la Roma Volley

Seconda vittoria per 3-0 per la squadra di Pietro Grechi contro le capitoline

Stesso avversario, ancora una vittoria per 3-0. La Margutta CivitaLad bissa il successo ottenuto una settimana fa e rivince contro la Cadetta della Roma Volley nella quarta giornata della seconda fase di serie B2 che si è giocata al PalaPanzani di Ladispoli, nell’occasione campo di casa delle romane. Le rossoblù hanno avuto difficoltà nel primo set con le capitoline avanti 19-16 ma sono comunque riuscite a portare a casa il primo punto con il risultato di 25-23. Senza storia gli altri due parziali conclusi entrambi 25-13. Successo che permette alla squadra di Pietro Grechi di portarsi al primo posto solitario in classifica in attesa però dei decisivi scontri contro l’Alfieri.