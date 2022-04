Termina con una sconfitta il percorso interno della Margutta CivitaLad. Nella penultima giornata, ma l’ultima al PalaSport, del campionato di serie B1 le rossoblù hanno ceduto alla capolista Perugia per 3-0. Gara che lascia qualche rimpianto nei primi due set in cui le padrone di casa hanno combattuto ma perso per degli episodi. La squadra guidata da Pietro Grechi, già retrocessa in B1, ha creato qualche grattacapo al team più forte del girone E schierando anche qualche ragazza giovanissima. La Margutta chiuderà la propria stagione in trasferta sabato prossimo a San Benedetto del Tronto e poi potrà programmare il futuro prossimo.