È stata presentata al Café del Mar la quinta edizione della Lazio Winter Cup. Tante le novità per la manifestazione organizzata dalla Pallavolo Civitavecchia, che diventa itinerante e si terrà a Civitavecchia, Ladispoli, Monte Compatri e Casal Palocco e oltre alle quattro categorie giovanili quest’anno si apre anche al settore master misto. Appuntamento dal 27 al 29 dicembre.