Pallavolo, la Cv Volley torna a Civitavecchia

Fa ritorno a casa il team rossonero. Dopo 15 giorni intensi trascorsi tra i suggestivi paesaggi di Tolfa e allenamenti sia di mattina che di pomeriggio. L’A.S.D Civitavecchia Volley è davvero pronta a ripartire. Il Progetto di Outdoor Education “Ripartiamo insieme”, realizzato in collaborazione con la Regione Lazio, ha coinvolto 60 ragazzi tra i 12 e i 19 anni e l’intero staff rossonero. Villa Poggio della Stella e il Palazzetto dello Sport di Tolfa sono stati i luoghi in cui i ragazzi hanno svolto la maggior parte delle attività. Emozioni ed esperienze forti, che la società auspica rimarranno impresse nei cuori dei ragazzi che durante queste settimane si sono messi in gioco, hanno riscoperto se stessi, hanno fatto squadra, si sono riattivati mentalmente e fisicamente. La psicologa e psicoterapeuta Simona Landi ha accompagnato i ragazzi verso una nuova conoscenza di sé e dell’altro, ha accolto le resistenze del singolo e lasciato che il gruppo si scontrasse e riappacificasse autonomamente in modo sano, affinché la crescita individuale potesse avvenire attraverso la risoluzione del conflitto. Non sono mancati momenti suggestivi durante l’osservazione delle stelle e le escursioni della Faggeta e della Rocca, attività coordinate dell’agronomo Santurbano e dalla Presidente del Tolfa Volley Barbara Pasquini. Il bilancio finale dell’attività è totalmente positivo. Un momento di crescita e aggregazione, di relax e sport in preparazione di una nuova stagione, che è stato accolto con grande entusiasmo dagli atleti e anche dai genitori che hanno riconosciuto in “Ripartiamo Insieme” un progetto di alta qualità.

“È stata messa in moto una grande macchina organizzativa che ha creato un camp svolto con professionalità e serietà- ha affermato la Presidente Viviana Marozza- colgo l’occasione per ringraziare nuovamente tutta la mia squadra che ha fatto un lavoro eccezionale. Ringrazio i genitori per essersi affidati a noi lasciandoci i figli e per supportarci sempre in ogni attività. Infine un grande ringraziamento va alla Regione Lazio e anche al Sindaco di Tolfa Luigi Landi che ci ha seguito con grande entusiasmo durante tutto il camp”.