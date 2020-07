Pallavolo, la Cv Volley chiude la stagione con un Full Day

Un giorno di solo volley. Divertimento e passione per i pallavolisti rosso neri. L’A.S.D. Civitavecchia Volley ha organizzato sabato scorso un Full Day per concludere la stagione 2019/2020 in perfetto stile rosso nero. La grande famiglia ha trascorso l’intera giornata a Tolfa. La mattina presso il Palazzetto dello Sport oltre 50 atleti dall’under 12 all’under 16 si sono allenati opportunamente divisi in vari campi, allestiti anche all’aria aperta per garantire la sicurezza ed il rispetto del Protocollo di Prevenzione del Contagio da Covid-19 redatto dalla Fipav. A seguire la Cv Volley si è dedicata a dei momenti conviviali e ludici presso Villa Poggio della Stella, concludendo la giornata con un tuffo in piscina. È giunta al termine una stagione difficile che ha visto la Cv Volley chinare la testa solo per lavorare ancora di più, inventando nuovi spazi e metodi per continuare a rispettare l’impegno sociale, sportivo e la condivisione su cui si fonda l’intera comunità rosso nera. La lenta ripresa post lock down non ha spaventato la Cv Volley che già a fine maggio aveva ripreso gli allenamenti applicando tutte le misure di sicurezza necessarie. Da maggio gli atleti dall’under 12 alla prima divisione si sono allenati prima all’aria aperta nel campetto del Parco Uliveto e poi sono tornati a giocare nel campo del Marconi, la casa della Cv Volley.

Il Full Day si è posto come capitolo conclusivo di una stagione che avrebbe potuto regalare tantissime soddisfazioni grazie all’impegno degli atleti e dei tecnici.

Le parole della Presidente Viviana Marozza: “Non penso potesse esserci modo migliore per chiudere una stagione davvero difficile e brindare all’inizio di una nuova da vivere insieme con rinnovato entusiasmo. Ringraziamo l’amministrazione comunale di Tolfa e il sindaco Luigi Landi per l’ospitalità e Barbara Pasquini, presidente del Tolfa Volley, che hanno permesso la realizzazione dell’evento. “