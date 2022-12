Pallavolo, la 3epc CivitaLad torna al successo

Le rossoblù hanno vinto in rimonta per 3-2 al PalaSport contro l'Arnopolis

Un successo in rimonta, il secondo stagionale, fondamentale per classifica e morale. Torna il sorriso in casa 3epc CivitaLad grazie alla vittoria ottenuta sabato al PalaSport per 3-2 contro l’Arnopolis (parziali 15-25 19-25 25-21 26-24 15-11). Dopo aver perso i primi due set e visto vicino il buco nero le rossoblù hanno dato prova di grande forza mentale e tecnica rimontando e portando a casa due punti che cambiano, anche se di poco, la classifica. La 3epc è sempre penultima ma con 6 punti e soprattutto ha agganciato il Valdarno e si trova a -2 dalla zona salvezza.