Pallavolo, iniziano i playoff per la Margutta CivitaLad

Neanche il tempo di esultare per il primo posto conquistato nella seconda fase che per la Margutta CivitaLad è già tempo di tornare in campo. La squadra di Pietro Grechi sarà di scena domani, ore 16.30, nell’andata dei quarti di finale dei playoff a Viterbo, con il ritorno in programma sabato al PalaSport. Per le rossoblù, che non avranno a disposizione Belli, la novità è rappresentata da Valentina Vidotto, schiacciatrice classe ’93 e nuovo arrivo alla Margutta CivitaLad.