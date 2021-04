Pallavolo, in serie D sorridono Civitavecchia Volley, Margutta e Rim Cerveteri

Secondo turno positivo per le squadre locali impegnate nel Coppa Italia di serie D, Civitavecchia Volley, Asd Margutta e Rim Cerveteri, che con questi tre punti si portano al primo posto della classifica. Tutto facile per le ragazze del Civitavecchia Volley allenate da Alessio Pignatelli che domenica hanno superato senza problemi per 3-0 la Virtus Roma. In rimonta invece il successo della Asd Margutta di coach Stefano Tarantino che dopo le difficoltà iniziali ed aver perso il primo set hanno saputo ricompattarsi e portare a casa la vittoria per 3-1 contro il Vigna Pia.

L’esultanza del Rim Cerveteri dopo la vittoria con il VBC Viterbo

Risultato analogo ma gara dalla trama differente infine per il Rim Cerveteri che contro il VBC Viterbo dopo aver vinto il primo set aveva subito il ritorno delle giallonere. Dal terzo set per le cerveterane hanno ricominciato a macinare gioco portando a casa i tre punti.