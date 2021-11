Pallavolo, in serie C Valcanneto, Comal e Rim in campo per confermarsi

Dopo le vittorie dello scorso turno Comal, Valcanneto e Rim scendono in campo per continuare la striscia positiva. In serie D anche le ragazze della Rim vogliono ripetersi mentre le due compagini Asp tornano in campo per cancellare i KO dello scorso turno

Parte oggi pomeriggio la settima giornata dei campionato di serie C e di serie D con i campo le compagini locali.

Serie C. Dopo la vittoria interna della scorsa giornata per 3-0 contro il Consorzio Pontino Volley oggi alle 18 a Sabaudia la Comal Civitavecchia torna in campo per cercare di tenere il treno delle prime della classe. Stesso discorso per il San Giorgio Valcanneto, appaiato in classifica con le civitavecchiesi al terzo posto con tredici punti, che dopo la bella vittoria di domenica scorsa in casa del KK Eur per 3-1 ospiterà domani alle 20,30 il Giro Volley. Nel campionato maschile i ragazzi della Rim Sport Cerveteri dopo aver superato in casa domenica scorsa per 3-1 l’Etruria Volley tenteranno di mantenere la propria imbattibilità oggi alle 16 a Roma contro il NFA Saet.

Serie D. Trasferta viterbese invece per le ragazze della società neroverde del Rim che dopo la vittoria interna di sabato scorso per 3-0 contro la Poolstars Volley oggi alle 18.45 faranno visita al VBC Viterbo. Alle 16 in campo in trasferta anche per la Grande Impero Asp che sarà ospite a Roma del Green Volley con il tentativo di dimenticare il KO di 3-0 subito nel turno precedente dall’Antares Volley Roma. Sempre a caccia della prima vittoria i ragazzi dell’Artha Luxury Etruria Volley che sabato scorso hanno perso per 3-0 contro l’Athlon Roma12 e domani alle 16 ospiteranno al PalaSport la Roma Volley Club.