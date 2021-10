Weekend positivo per le compagini locali di pallavolo maschile e femminile impegnate nella seconda giornata dei campionati di serie C e serie D. Nel campionato femminile di serie C ad aver trovato la seconda vittoria consecutiva è la Comal Civitavecchia Volley che alla palestra dell’Istituto Marconi ha battuto per 3-0 la All Volley G. Castello. KO invece per il San Giorgio Valcanneto che al pallone geodetico di Valcanneto ha perso per 3-1 contro l’Onda Volley. Nel torneo maschile vittoria casalinga al tie break per la Rim Sport Cerveteri contro la Globo Sora.

Nel campionato femminile di serie D secondo successo per la formazione sempre di Cerveteri della Rim Sport che ha battuto in casa 3-0 la Poolstars Volley. Sorride anche Grande Impero Asp che dopo il passo falso della prima giornata ha vinto 3-0 al PalaSport Insolera-Tamagnini ai danni della Don Orione Pallavolo. Nel torneo maschile non si sblocca l’Artha Luxury Etruria Volley che ha perso 3-1 nella palestra del Green Volley