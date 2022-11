Pallavolo, in serie C Comal e Rim in campo per avvicinarsi alla vetta

Civitavecchiesi e le compagini biancoverdi in campo per dare continuità al momento positivo. In serie D l'Asp cerca il secondo successo di fila mentre le collinari il riscatto in trasferta

Turno di campionato con obiettivo cercare di centrare le zone alta della classifica nel campionato di serie C femminile per la Comal Civitavecchia Volley Academy e Rim Sport Cerveteri. La compagine civitavecchiese nel gruppo B dopo cinque gare di campionato e la vittoria al tie break di sabato scorso contro la Seven Roma Centro si trovano al quinto posto della classifica e domenica ad Anzio cercheranno di allungare la serie positiva in casa della Onda Volley. Discorso simile per la Rim Sport, terza in classifica nel girone C con dieci punit, che domenica scorsa è tornata a vincere nella trasferta a Roma contro la Casalandia Dream Team e domani alle 17 ospiterà la Pallavolo Albano per cercare di trovare il primo posto distante solo due lunghezze. Nel torneo maschile di serie C la Rim domani alle 19,30 ospiterà il Volley Life Viterbo per dare seguito al successo arrivato sabato a Civita Castellana.

Serie D. In campo femminile voglia di un pronto riscatto per il Volley Allumiere impegnato nuovamente a Roma, dopo la sconfitta con l’Aurelio SG, che giocherà domani alle 18 in casa Asd Roma 86. Primo sorriso per l’Asp Civitavecchia che sabato ha vinto in casa contro il Green Volley e domani alle 18,30 sarà impegnato nella palestra del Vigna Pia. Per quanto concerne il campionato maschile impegno casalingo per la Comal Civitavecchia Volley Academy al Marconi contro il Volley Santa Monica. I civitavecchiesi arrivano a questa sfida forti del successo al tie break in casa dell’Afrogiro.