Pallavolo, impegni casalinghi per CivitaLad e Cv Volley

Seconda giornata dei rispettivi campionati per 3epc CivitaLad e Comal Cv Volley. In serie B2 al PalaSport, ore 17.30, la compagine guidata da Oggioni riceverà la visita della Ius Arezzo. Gara che vedrà di fronte due formazioni che all’esordio hanno perso nettamente per 3-0 e quindi vogliose di riscatto. Match casalingo anche per la Comal Cv Volley che in serie C domani, ore 21, al Marconi ospiterà il Marconi Stella. Per il team di Pignatelli la possibilità di bissare il bel successo ottenuto al debutto e rimanere in testa alla classifica, contro però un’altra squadra che nella prima giornata ha vinto per 3-1.