Prima giornata di ritorno del campionato di serie C di pallavolo dalle due facce per le squadra locali impegnate nel weekend. A sorridere è la Polisportiva Valcanneto San Giorgio che ha vinto 3-0 in casa del Marconi Stella. Per la squadra del tecnico Stefano Cenci è il primo successo dove riesce a conquistare i tre punti, visto che le altre vittorie erano arrivate al tie break, e che gli permette di salire al primo posto virtuale della classifica. Male invece il Santa Marinella Volley 2000 che ha perso 3-0 a Formello contro il Tor di Quinto. Per le ragazze del tecnico Giovanni Guidozzi si tratta della seconda sconfitta di fila, figlia anche delle tante assenze per infortunio che perseguitano Pierobon e compagne. Santamarinellesi che ora si trovano penultime in classifica in attesa di recuperare al PalaDeAngelis la gara di andata contro il Tor di Quinto ed il derby contro il Valcanneto.