Pallavolo, il Valcanneto vince e vola in vetta

Buona la prima nella seconda fase di serie C che vede in campo il Valcanneto. La squadra allenata dal tecnico Stefano Cenci vince 3-2 sul campo della Danima Spes Mentana. Risultato davvero importante perché in virtù dei punti accumulati nella prima fase, la squadra di Cenci aggancia in classifica al primo posto a 10 punti proprio le avversarie dirette battute domenica. Per quanto riguarda invece la Coppa Lazio continua la stagione difficile del Santa Marinella Volley che cede 3-0 A Castelnuovo di Porto, campo della Lupi di Marte. Santa Marinella che però partecipa a questa Coppa Lazio, che funziona come i playoff, per onore di firma e senza tante giocatrici. Sorrisi larghi per le due formazioni locali impegnate nella Coppa Italia di serie D. Continuano a vincere Civitavecchia Volley e Margutta Asp che battono entrambe per 3-0 rispettivamente Green Volley e Anguillara. E sabato alle 19.30 al Marconi ci sarà l’atteso derby tra le due formazioni locali.