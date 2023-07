Pallavolo, il network della Roma Volley accoglie la Pallavolo Civitavecchia

“Mentre si lavora per la prossima stagione, avviati il partecipato centro estivo e il camp a

Roccaporena, dopo la brillante settimana del Trofeo delle Regioni con il successo della

rappresentativa del Lazio con la nostra Sofia Giulì, stiamo concludendo in maniera degna

una stagione davvero importante”. Arrivano novità importanti dalla Pallavolo Civitavecchia.

“La Roma Volley Club, società capitolina neopromossa in A1 – si legge nel comunicato dell’Asp – il campionato di pallavolo femminile più bello del mondo, sta lavorando alla creazione di un network con altre società del Lazio, scelte per dislocazione geografica e prestigio. Per la zona a nord di Roma ha, sin da subito, scelto la ASD Pallavolo Civitavecchia.

L’obiettivo è la costruzione di una vera e propria rete di collaborazioni sinergiche.

La missione è alimentare il coinvolgimento di tutti gli appassionati, degli addetti ai lavori e

dei praticanti del territorio in un network virtuoso.

Afferma il Direttore Generale della Roma Volley Club, Dott. Roberto Mignemi:

“Stiamo lavorando sull’idea di un network in cui vorremmo trasferire a tutti gli aderenti i

vantaggi del nostro progetto che ha raggiunto il vertice della pallavolo italiana. Collaborare

sul piano organizzativo, promozionale, tecnico e operativo. Vorremmo che tutto il movimento pallavolistico territoriale si sentisse identificato e rappresentato da “la squadra di Roma” in serie A, pur conservando ogni società la propria indipendenza.

Con questa prospettiva, uno dei primi interlocutori da coinvolgere non poteva che essere la

Pallavolo Civitavecchia. Sono amici, conosciamo l’autorevolezza della Presidente, nonché Consigliere Regionale, Marina Pergolesi e le competenze ed il prestigio del Prof. Giancarlo De Gennaro e dell’intero staff tecnico e dirigenziale. Una società storica importante, di grande qualità, e con impianti e attrezzature adeguate.”

Continua il presidente Marina Pergolesi: “Siamo da sempre e con orgoglio, se ci viene

concesso il paragone, per la nostra vocazione nel giovanile, un’ottima scuola elementare;

essere coinvolti già nella fase embrionale di un Network guidato dalla Roma Volley Club,

una grande università della pallavolo italiana, ci riempie di orgoglio. È davvero un grande

onore. Partecipare al campionato di pallavolo più bello del mondo è frutto di sapiente

programmazione, di competenze multidisciplinari, non solo sportive, di primissimo livello. E

loro ci sono riusciti. Faremo davvero il possibile per meritarci questa lusinghiera attenzione.”

“Saremo lieti di condividere la notizia – conclude la società civitavecchiese – in una conferenza stampa fissata presso il parco Spigarelli di Civitavecchia, mercoledì 12 luglio alle ore 18,30.