Pallavolo, il derby di ritorno va ancora il Valcanneto. Battuto il Santa Marinella 3-0

Bis centrato per la Polisportiva Valcanneto San Giorgio che domenica sera nell’impianto di casa di via Scarlatti ha battuto il Santa Marinella Volley 3-0 ( 25/14, 25/12 e 25/19) nella decima ed ultima giornata del campionato di serie C. Tutto facile per le ragazze di Stefano Cenci che sono riuscite a vincere facilmente contro la compagine santamarinellese che per questa gara aveva recuperato Elisa Iengo. Le cerveterane chiudono così al primo posto la stagione regolare e passano al prossimo turno mentre Torresi e compagne in settiman disputeranno le tre partite che gli mancano a partire da mercoledì quanto alle 20,30 arriverà il Tor Di Quinto nel recupero della prima giornata di andata.