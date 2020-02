Pallavolo, gli atleti del Liv ai CQT e CQR

Il Litorale IN Volley protagonista ai CQT e CQR. Motivo di orgoglio sono le numerose convocazioni degli atleti del Consorzio al CQT e al CQR, i Centri di Qualificazione Territoriale e Regionale che consentono di scoprire le individualità di atleti provenienti da vivai limitrofi. Gli atleti selezionati andranno a comporre la rosa della rappresentativa, che nel caso del CQT avrà modo di scendere in campo in occasione del Trofeo delle Province, per il CQR invece durante il Trofeo delle Regioni. Allenatore del CQT Viterbo 1 quest’anno è Alessio Pignatelli, direttore tecnico del Consorzio e coach della Margutta B2 Liv. “Siamo orgogliosi della convocazione dei nostri atleti ai CQT, in particolare ci dà prova dell’ottimo lavoro svolto dai nostri tecnici la convocazione ai CQR di Francesca Catanesi e Vittoria De Benedictis” afferma Alessio Pignatelli. Le due giocatrici, nate 2005, convocate ai CQR hanno mosso i primi passi della propria carriera pallavolistica nel vivaio rosso nero. La palleggiatrice Francesca Catanesi milita nella rosa della B2 Margutta e gioca anche con l’under 16 eccellenza Asp Liv. Vittoria De Benedictis, schiacciatrice, gioca in serie D, e disputa i campionati di under 18 e under 16 eccellenza.

Orgoglio rosso nero anche le giovanissime atlete convocate al CQT Viterbo 1: Camilli Cristina, Cesarini Flaminia, Faedda Alessia, Milea Azzurra, Paoli Martina, Pignatelli Giulia, Pirri Nicole, Quartieri Carola, Santurbano Michela. Al CQT Viterbo 2 sono state convocate Eleonora Balistreri, Maria Giulia Quintieri e Camilla Pusino, mentre al CQT Viterbo1/2 maschile sono stati convocati Alessandro Sclano e Daniele Ceccarelli

“Siamo orgogliosi della partecipazione dei nostri atleti ai CQT e CQR. Gli atleti del Consorzio contribuiranno a dare man forte alle rappresentative territoriali e regionali- afferma la Presidente Viviana Marozza- auguriamo alle nostre ragazze di vivere a pieno il percorso che segna l’inizio della loro carriera pallavolistica.”