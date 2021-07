Pallavolo, festa grande in casa Cv Volley: la C è realtà

Una notizia che tutto l’ambiente attendeva con trepidazione. La Cv Volley è stata ripescata in serie C. Festa grande in casa rossonera per la splendida notizia arrivata ieri.

“É stato ripagato il grande lavoro svolto dalle atlete – fanno sapere dal club rossonero – dal coach Alessio Pignatelli, dal direttore sportivo Cristiano Cesarini, dal dirigente Edoardo De Benedictis e da tutto lo staff Cv Volley. È stato un percorso lungo, costellato da punti di domanda, dalla voglia di scendere in campo e da un campionato che sembrava non sarebbe mai iniziato.

Invece poi è arrivato il fischio dell’arbitro, nelle case dei tifosi rosso nero si è accesa la diretta Facebook e le ragazze sono scese in campo rimanendo imbattute fino a quell’unica gara sfortunata che le ha viste uscire di scena non senza amarezza. Ora però sono state reintegrate a pieno diritto in Serie C e sta per iniziare una nuova avventura che sarà intrapresa con lo stesso vigore. È tempo di festeggiare aspettando una bella sorpresa anche per il settore maschile”.

Queste le parole a caldo del DS Cristiano Cesarini: “Le nostre ragazze meritavano la promozione, soltanto per una beffa del destino, non l’avevano potuta cogliere sul campo. Fin da agosto 2020 abbiamo visto con quanta passione e impegno, nel mezzo di una pandemia mondiale, con mille accortezze e rispettando tutte le prescrizioni anti covid le atlete hanno continuato a impegnarsi nel segno dell’amicizia e dell’amore per questo sport senza nemmeno sapere se avrebbero potuto giocare un campionato. Ritrovarsi ora con L’integrazione in serie C è decisamente il giusto premio per tutto questo. Queste sono le cose belle dello sport. Adesso si festeggia.”

La rosa: Martina Arena, Giulia Pignatelli, Alessia Faedda, Marzia Milesi, Claudia Cammilletti, Cristina Camilli, Matilda Agostini, Martina Paoli, Nicole Pirri, Vittoria De Benedictis, Arianna Di Gennaro, Cristiana Monachesi, Flaminia Cesarini, Miriam Bellomo, Mariaeugenia Grassi, Alessia Scala, Chiara Di Donato, Michela Santurbano, Carola Quartieri.