Pallavolo, esulta la Margutta CivitaLad: finale più vicina

La Margutta CivitaLad non vuole fermare la sua corsa. Le rossoblù hanno espugnato il campo dell’Alfieri Cagliari vincendo per 3-1 nell’andata della semifinale dei playoff di serie B2. Gara che ha visto il successo meritato della squadra guidata da Pietro Grechi che ad eccezione del secondo parziale è stata sempre in vantaggio come evidenziano anche i parziali di 13-25, 25-18, 17-25 e 18-25. Per la Margutta adesso ci sarà da chiudere la pratica nella gara di ritorno in programma sabato a Ladispoli. “Basterà” vincere con qualsiasi risultato o anche perdere ma solo al tie break. In caso di vittoria per 3-0 o 3-1 dell’Alfieri Cagliari si procederà con il golden set, al termine del quale la squadra che lo vincerà accederà alla finale.