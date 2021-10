Pallavolo, esordio vincente per Civitavecchia Volley e Valcanneto

Entrambe vittorie in trasferta per le due compagini alla prima uscita stagionale nel campionato di serie C. In serie D sconfitte per la Grande Impero Asp e per l'Artha Luxury Etruria Volley

Buona la prima per la Comal Civitavecchia Volley ed il San Giorgio Valcanneto nella prima giornata del campionato femminile di serie C. Le civitavecchiesi hanno vinto per 1-3 (25/23-12/25-22/25-13/25) in casa della Don Orione Pallavolo mentre le cerveterane si sono imposte con un netto 0-3 (15/25-18/25-19/25) sul campo dell’Asd Sport 2000.

In serie D femminile esordio con sconfitta per la Grande Impero Asp Civitavecchia che ha perso 3-1 (25/17-24/26-25/12-25/23) in casa dell’Asd Aurelio SG. KO anche la formazione maschile dell’Artha Luxury Etruria Volley che la Palasport di via Barbaranelli ha perso per 1-3 (21/25-18/25-25/18-14/25) contro l’Afrogiro Volley.