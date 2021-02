E’ tempo di debutto nel campionato di serie C per l’Artha Luxury. La formazione maschile dell’Asp sarà di scena domani, ore 19, al PalaSport contro l’Anguillara. C’è molta attesa per vedere alla prova la rinnovata squadra guidata da Alessandro Sansolini che torna a giocare ad un anno dall’ultimo match ufficiale disputato.