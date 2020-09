Pallavolo, esordio in casa per la CivitaLad

Prende forma la nuova stagione per la CivitaLad. Sono infatti stati annunciati dalla Fipav i gironi del nuovo campionato di serie B2 femminile con le ragazze di coach Pietro Grechi inserite nel girone L. Le avversarie saranno le sarde Olbia, San Paolo Cagliari, Alfieri Cagliari e La Smeralda Ossi, il Grosseto e poi le laziali Tivoli, Volley Friends, Pomezia, Fenice, Volley Group e Viterbo. Il campionato inizierà il 7 novembre con la CivitaLad che ospiterà il Tivoli, le gare casalinghe sono in programma alle ore 17, per poi far visita, 7 giorni dopo, al Pomezia, una delle favorite alla vittoria finale. Il primo maggio ci sarà l’ultima giornata con le locali che riceveranno l’Olbia.