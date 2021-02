Tre punti e una prestazione subito convincente. Parte benissimo il campionato di serie C per l’Artha Luxury, la formazione maschile dell’Asp Civitavecchia. I rossoblù hanno vinto per 3-0 al PalaSport contro l’Anguillara, al termine di un match dominato senza grossi problemi. Debutto che conferma le velleità di vertice per il sestetto guidato da Alessandro Sansolini.