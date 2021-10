Pallavolo, esordio casalingo per la Margutta CivitaLad

Domani è il gran giorno del debutto casalingo per la Margutta CivitaLad. Le rossoblù ospiteranno alle 16.30 al PalaSport la Clementina, formazione della provincia di Ancona, nella seconda giornata del campionato di serie B1. Match che vedrà la squadra di Pietro Grechi vogliosa di riscatto dopo aver perso per 3-0 sabato scorso mentre le marchigiane cercheranno di dare continuità alla vittoria ottenuta all’esordio. Gara difficile visto che la Clementina è tra le favorite per i primi posti. Nessun problema di formazione per Grechi. Sempre per quanto riguarda l’Asp Civitavecchia, turno esterno per l’Etruria Volley che in C maschile sarà di scena domani, ore 18, sul campo del Montmartre.