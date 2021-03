Pallavolo, è il momento del derby fra SM Volley 2000 e Polisportiva Valcanneto

Quinta giornata di andata del campionato di serie C con fari puntati sul derby in programma domani al PalaDeAngelis fra il Santa Marinella Volley 2000 e la Polisportiva Valcanneto San Giorgio. Una gara che dirà molto sul futuro in questa stagione di entrambe le compagini dato che le padrone di casa, quarte in classifica, hanno bisogno di vincere per cercare di restare in corsa per la pool di promozione mentre le cerveterane, in questo momento seconde in classifica, con un successo metterebbero in cassaforte il passaggio al prossimo turno del campionato.