Comincerà oggi pomeriggio il nuovo campionato di B2 per la Margutta CivitaLad. La società nata dall’unione tra Asp e il Ladispoli ospiterà al Palasport, ore 16.30, l’Andrea Doria Tivoli, squadra già affrontata nella passata stagione. C’è molta attesa per vedere all’opera la rinnovata squadra, allenata in questa stagione da Pietro Grechi.

Ieri intanto si è tenuta alla sala della Fondazione Cariciv in piazza Verdi la presentazione ufficiale della società locale. Diverse le autorità che hanno voluto salutare il gruppo allenato da Pietro Grechi prima della partenza nel campionato di serie B2.