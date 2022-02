Pallavolo, è di nuovo il momento della Margutta CivitaLad

La Margutta CivitaLad è finalmente pronta a tornare in campo dopo diverse settimane di stop forzato. La squadra di Pietro Grechi ospita domani, ore 16.30, al PalaSport il Castelfranco, una delle migliori formazioni del girone, al momento terzo in classifica. Gara quindi molto difficile ma al tempo stesso con le rossoblù che vogliono conquistare punti importanti e pesanti in chiave salvezza, soprattutto davanti al proprio pubblico. Non sarà del match l’infortunata Vidotto.