Pallavolo, doppio hurrà per Margutta CivitaLad e Artha Luxury

E’ stato un mercoledì perfetto per Margutta CivitaLad e Artha Luxury Asp. Nel recupero della seconda fase del campionato di serie B2 le ragazze allenate da Pietro Grechi, al ritorno in campo dopo quasi due mesi, non hanno battuto ciglio e hanno vinto con un netto 3-0 al PalaSport contro la cadetta della Roma Volley (Parziali di 25-14, 25-20, 25-19). E vittoria esterna senza discussioni anche per la squadra maschile allenata da Alessandro Sansolini. Nel recupero della quinta giornata di serie C i rossoblù hanno espugnato per 3-0 il campo del Cali Roma (parziali di 17-25, 21-25, 20-25). Successo che permette all’Artha Luxury di superare proprio i rivali di ieri in classifica ma soprattutto per avere qualche punto utile in vista della seconda fase. Sabato si replica sempre tra queste due squadre ma al PalaSport.