Pallavolo, doppio confronto con l’Alfieri per la Margutta CivitaLad

Arrivano le gare decisive per i playoff per la Margutta CivitaLad che, nel giro di due giorni, se la vedrà due volte con l’Alfieri Cagliari. Le due squadre si troveranno di fronte domani alle 17, a Ladispoli, e domenica alle 16.30 al PalaSport nelle due gare conclusive della seconda fase di B2 e in cui si deciderà chi finirà prima e chi seconda in classifica. Entrambe sono già sicure di avanzare al turno successivo ma la squadra di Pietro Grechi cercherà di farlo da prima del mini girnoe per evitare incroci pericolosi nei quarti di finale dei playoff. Ancora ai box Esposito e Belli in casa rossoblù.