Pallavolo, doppietta per Margutta e Revolution

Successo importante in chiave salvezza per le ragazze di Pignatelli che battono il Viterbo. Nessun problema per i ragazzi di Sansolini che espugnano il campo del Serapo Gaeta

E’ stato un bellissimo weekend per le squadre del Litorale in Volley quello appena trascorso. Sono arrivate due vittorie importanti per Margutta e Revolution che consolidano le proprie posizioni in classifica.

SERIE B2 FEMMINILE

Non è stata una passeggiata, ma alla fine la Margutta Litorale in Volley ha ottenuto quello che voleva. Sabato pomeriggio al Palasport le rossoblu hanno battuto per 3-1 il Viterbo, diretta concorrente in chiave salvezza, al termine di una vera e propria battaglia. Dopo aver travolto le avversarie nel primo set, Iengo e compagne hanno sofferto nel secondo, con le viterbesi che hanno preso coraggio e alla fine l’hanno spuntata per 27-25. Decisivo il terzo e infinito set, vinto dalle civitavecchiesi per 35-33 dopo continui capovolgimenti. Avanti per 2-1, le marguttine hanno avuto vita facile nel quarto set e hanno chiuso la partita sul 3-1.

“Bene la prima e la quarta frazione di gioco – spiega Alessio Pignatelli a fine partita – mentre nella parte centrale abbiamo sofferto un po’ un Viterbo che ha giocato tutte le sue carte per cercare di venir fuori da una posizione di classifica complicata. Noi eravamo concentrate e non abbiamo mollato nonostante qualche momento di difficoltà. Chiuso il discorso salvezza? Direi che ci siamo quasi, sicuramente questo ci permetterà di giocare con maggiore spensieratezza alle gare che restano da qui alla fine”.

Per quel che riguarda la classifica, la Margutta Civitavecchia sale a quota 14, a +6 sulla zona rossa, occupata al momento dal Viterbo, che resta all’ultimo posto, e dal Terracina. Nel prossimo turno Iengo e compagne saranno ospiti del Tivoli, strapazzata all’andata al Palasport per 3-0, con la possibilità di allungare ancora sulla zona retrocessione.

SERIE C MASCHILE

Nonostante le assenze, la Revolution Civitavecchia non sbaglia. I rossoblu hanno agevolmente espugnato il campo del Serapo Gaeta per 3-0, consolidando il secondo posto nella classifica del girone A del campionato di serie C. Dopo il bel successo interno contro il Viterbo, Mancini e compagni continuano la corsa al primo posto, occupato dal Pallianus, che ha superato in casa l’ostico Marino. Tornando alla gara giocata sabato, si è confermato un match abbastanza semplici, come conferma il 25-12 con il quale si è chiuso il primo set. Combattuto il secondo, che ha visto i civitavecchiesi spuntarla col brivido per 26-24. E con i padroni di casa alle corde, il sestetto di Alessandro Sansolini, privo del centrale Piscini e con Maldera non al meglio, non ha fallito il colpo del ko (25-20).

“Dovevamo fare risultato e ci siamo riusciti – afferma capitan Mancini – al termine di una gara molto tranquilla e per certi versi strana. Sono quelle gare dove non è facile mantenere alta la concentrazione. Ed è quello che è successo nel secondo set, dove abbiamo commesso qualche errore di troppo, che potevamo pagare caro. Nel terzo il nostro allenatore ha effettuato qualche cambio in più, dando spazio a tutti. Bene, avanti così”.

In classifica, come detto, i rossoblu sono al secondo posto, a due punti dalla capolista Pallianus. Nel prossimo turno Mancini e compagni se la vedranno al Palasport contro la Saet, sesta in graduatoria ed in piena lotta per accedere ai playoff.