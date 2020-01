Pallavolo, doppietta d’argento per il Liv

Doppio Marchio Argento per la Cv Volley e l’Asp. Presente il Litorale IN Volley alla cerimonia di premiazione del Certificato di Qualità. L’onorificenza è stata conferita dalla Fipav Lazio. La premiazione si è tenuta a Roma presso la Sala Auditorium del Palazzo delle Federazioni nel pomeriggio di lunedì 20 gennaio. La Presidente Viviana Marozza e la vicepresidente Marina Pergolesi non sono state sole nel momento della premiazione, presenti in sala anche Pierluigi Risi, il DT Cristiano Cesarini, il DG Carlo Gasparri, le dirigenti Faiazza e Piras ma soprattutto una rappresentanza di atleti. Anche fuori il campo i giovani atleti del Consorzio dimostrano un grande senso di appartenenza alla società. Un momento molto importante per entrambe le società che ha ribadito ancora una volta l’eccellenza del lavoro che quotidianamente staff tecnico ed atleti svolgono in palestra. Se il Certificato di Qualità è un’onorificenza che utilizza come parametri le vincite e i piazzamenti, il numero di tesserati, la convocazione ai CQT e CQR degli atleti, l’organizzazione di eventi e la partecipazione ai tornei, altrettanto importanti sono i successi che giorno dopo giorno vengono collezionati dai team del Consorzio. Notevoli le prestazioni dimostrate durante il weekend dalle ragazze under 12 e 13 di Francesco Milea ed Ivan Piccolo. Vittoriose entrambe le rose. L’under 12 é in cima al tabellone e conferma il piazzamento aggiudicandosi per 3-0 un bel match contro il VBC Viterbo. Anche l’under 13 é al primo posto e ha portato a casa per 2-0 l’incontro contro il Tarquinia e si sta già preparando per giocare questo fine settimana contro il VBC Viterbo, terzo in classifica. Altri 3 punti sono stati conquistati dell’under 14 eccellenza guidata da coach Cristiano Cesarini che ha giocato contro il Volley Sì. Punteggio tondo e roseo anche per le ragazze under 18 allenate da Gabriele Cesarini che hanno battuto l’Asd Tarquinia.

