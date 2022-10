Pallavolo, domenica in campo per CivitaLad e Comal Cv Volley

Comincia il campionato di due squadre locali. Stiamo parlando della 3epc CivitaLad e della Comal Cv Volley, impegnate entrambe in trasferta nei rispettivi campionati femminili. Per quanto riguarda la squadra del consorzio Asp-Ladispoli la B2 inizia con la trasferta sul campo dell’Empoli, con inizio alle 17. C’è molta attesa per vedere la rinnovata squadra affidata a Luca Oggioni. E interessante sarà anche l’avvio della serie C che vedrà ai nastri di partenza la Cv Volley. Sempre domani, ma alle 17.30, la Comal sarà di scena a Roma contro il Cali. Partita tutta da seguire con le civitavecchiesi che sperano in un buon inizio che dia il giusto slancio ad una stagione in cui il team guidato da Alessio Pignatelli vuole essere protagonista.