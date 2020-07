Pallavolo, Cv Volley e Volley Academy uniscono le forze

Verso una nuova avventura. La Cv Volley e la Volley Academy sono pronte a salpare in mare aperto.”Insieme verso l’eccellenza”. È questo il nome del progetto nato in sinergia tra le due realtà pallavolistiche da sempre schierate a favore della crescita del settore giovanile locale. Il progetto nasce dall’esigenza di creare un gruppo composto da atlete nate 2008 e le più valenti 2009. L’obiettivo è il campionato d’eccellenza di categoria under 14. L’accordo avrà durata biennale: durante la stagione 2020-2021 le atlete saranno iscritte al campionato under 13, nella stagione 2021-2022 invece a quello under 14 d’eccellenza se disponibile, altrimenti il gruppo Cvolley Academy concorrerà per aggiudicarsi il titolo. Giuseppe Ruggiero, attuale Direttore Tecnico della Volley Academy, è pronto a prendere le redini del Cvolley Academy sia come responsabile tecnico sia in veste di primo allenatore. A coadiuvare l’attività di Ruggiero sarà coach Marianna Del Rosso, tra le file rosso nere ormai da moltissime stagioni. Ambizione, competenza e crescita.”Insieme verso l’eccellenza” richiederà un notevole impegno da ambedue le parti che non solo metteranno in gioco una rosa mista tra atlete rosso nere e giallo nere, ma condivideranno anche staff tecnico ed impianti sportivi. Le premesse per una collaborazione proficua ci sono tutte. I giovani sono al centro. È questo l’ideale condiviso dai presidenti Marozza e Piendibene che auspicano nel sostegno delle famiglie delle atlete, affinché il progetto sia compreso ed abbracciato da tutti.