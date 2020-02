Pallavolo, Coppa Lazio: la Revolution parte col piede giusto

Buona la prima in Coppa Lazio per la Revolution. Il sestetto guidato da Alessandro Sansolini ha battuto ieri sera, al PalaSport, con un netto 3-0 lo Zagarolo, nella prima giornata della prima fase di Coppa Lazio di serie C. Un debutto senza particolari problemi per la squadra del Litorale in Volley che si porta subito al comando del proprio girone. Stiamo parlando di un gironcino a tre con gara di sola andata, con il pass per le semifinali che spetterà solo alla vincente del raggruppamento. Grazie al successo di ieri la Revolution è prima con il Casal Bertone, che ha battuto per 3-2 lo Zagarolo, al secondo posto. Decisiva per andare avanti la gara proprio tra i civitavecchiesi e il Casal Bertone.