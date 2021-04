Pallavolo, continua la cavalcata del Valcanneto verso i play off

Quinta vittoria consecutiva e passaggio al prossimo turno praticamente certo per la Polisportiva Valcanneto San Giorgio che domenica pomeriggio ha vinto per 3-1 in casa del Green Volley nella terza giornata di ritorno del campionato di serie C. Le ragazze di Stefano Cenci dopo essere andate sotto nel primo set hanno saputo subito ritrovare il proprio ritmo ed imporsi senza ulteriori problemi in casa della squadra romane. Ora per Murgia e compagne basterà guadagnare almeno un punto nella prossima gara in casa del KK Eur Volley, seconda in classifica, per essere sicura dei play off.

Non è scesa invece in campo il Santa Marinella Volley 2000 ancora in quarantena dopo un caso di positività all’interno della squadra.