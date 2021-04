Pallavolo, continua il tour de force per l’Artha Luxury

Non c’è un attimo di sosta per l’Artha Luxury Asp. I civitavecchiesi, dopo aver battuto il Tarquinia e aver ottenuto il pass per la seconda fase, non possono riposarsi perché già domani tornano in campo e lo faranno anche sabato, col medesimo avversario, il Cali Roma, formazione che li precede in classifica di due punti. La gara di domani, in programma alle 20.45 a Roma, sarà importante per la squadra di Sansolini per accumulare punti per la seconda fase.