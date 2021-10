Pallavolo, comincia la B1 per la Margutta CivitaLad

E’ tempo di esordio nel campionato di serie B1 femminile per la Margutta CivitaLad. Le rossoblù saranno di scena domani sera, ore 21, a Capannori in provincia di Lucca, per affrontare il Toscanagarden Nottolini nella prima giornata. Trasferta lunga quella a cui dovrà far fronte la squadra guidata da Pietro Grechi per un match tutto da vivere. Difficile infatti capire subito il valore delle locali che hanno cambiato qualcosa rispetto alla scorsa stagione e sono una matricola nel campionato di B1.