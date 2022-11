Pallavolo, Comal per il riscatto. Le Rim a caccia della vetta

Nel torneo C le compagini Rim vogliono andare avanti con la scalata alla vetta mentre le civitavecchiesi continuità di risultati positivi. In serie D le collinari in casa cercheranno la seconda vittoria di fila mentre l'Asp e i ragazzi della Comal andranno in campo per superare il momento negativo

Settima giornata di andata del campionato di serie C e di serie D in programma a partire da domani per le compagini locali.

Serie C. Fra le ragazze nel gruppo B dopo la sconfitta per 3-0 in casa dell’Onda Volley, domani la Comal Civitavecchia Volley Academy alle 21 all’impianto dell’Istituto Marconi affronterà la Virtus Roma. La Rim Sport Cerveteri nel gruppo C cercheranno di salire al primo posto in classifica nella trasferta a Formello contro l’Apd Tordiquinto dopo a vittoria casalinga per 3-1 contro la Pallavolo Albano. Nel campionato maschile i ragazzi della Rim Cerveteri nello scorso turno ha vinto al tie break in casa con il Volley Life Viterbo e domani alle 16 a Roma affronterà la Sempione Volley.

Serie D. Continuità e punti sono l’obiettivo del Volley Allumiere dopo la positiva trasferta a Roma di sabato scorso dove ha vinto 3-1 contro l’Asd Roma 86 e che domenica alle 18 in casa ospiterà l’Apd Vigna Pia. Compagine questa ultima che nel turno precedente ha superato 3-0 l’Asp Civitavecchia. Le rossoblu domani alle 19,45 al PalaSport Insolera-Tamagnini avranno di fronte l’Asd Roma 86. Nel torneo maschile la Comal Civitavecchia Volley Academy dopo la sconfitta casalinga per 3-0 contro il Volley Santa Monica domenica alle 18 saranno di scena nella palestra del Volley Tarquinia.