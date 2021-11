Pallavolo, Comal in cerca del riscatto. Valcanneto e Rim in campo per confermarsi

In serie C le civitavecchiesi ed i ragazzi del Rim affronteranno le ultime compagini dei rispettivi campionati mentre il Valcanneto sarà chiamato alla difficile sfida in casa del KK Eur Volley. In serie D in campo anche le formazione Asp e le ragazze della Rim

Parte oggi pomeriggio la sesta giornata dei campionati di pallavolo di serie C e di serie D.

Serie C. Turno in trasferta complicato per il San Giorgio Valcanneto che alle 18.15 sarà di scena a Roma contro il KK Eur, seconda in classifica. Gara più agevole per la Comal Civitavecchia Volley che dopo il passo falso di sette giorni fa avrà modo domani alle 19 al Marconi di rifarsi contro il Consorzio Pontino Volley, ultimo con zero punti. Nel torneo maschile la capolista Rim Sport Cerveteri domani alle 19,30 ospiterà l’Etruria Volley Tuscania, ultimo con nessun punto.

Serie D. La compagine femminile della Rim oggi alle 17 affronterà la Poolstars Volley mentre domani alle 16 la Grande Impero Asp Civitavecchia affronterà l’Antares Volley Roma. Nel campionato maschile dopo il turno riposo torna in pista l’Artha Luxury Etruria Volley che oggi alle 17,30 affronterà a Roma l’Athlon Roma12.