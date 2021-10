Pallavolo, Comal e Valcanneto a caccia di conferme

In serie C le civitavecchiesi e le cerveteranne scenderanno in campo in casa domani per tentare di ripetere la vittoria nel primo turno. In serie D l'Etruria Volley e la Grande Impero Asp cercheranno di cancellare la sconfitta del primo turno mentre la Rim Sport Cerveteri in casa cercherà la seconda vittoria consecutiva