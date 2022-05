Pallavolo, capitan Esposito saluta la Margutta CivitaLad

Il forte libero non giocherà con la squadra di Pietro Grechi nella prossima stagione ma non ha chiuso ad un possibile ritorno in futuro

Non un addio ma un doloroso arrivederci. Conclusa la stagione è arrivata al capolinea la storia tra la Margutta CivitaLad e il capitano Emanuela Esposito. Attraverso un lungo post pubblicato sui suoi profili social il libero ha ringraziato la società e le compagne di squadra annunciando di volersi prendere una pausa dalla pallavolo. Esposito, che aveva conquistato la serie B1 lo scorso anno con il team di Pietro Grechi e in questa stagione aveva acquisito i gradi di capitano, lascerà un vuoto difficilmente colmabile sia dentro che fuori dal campo, ma non ha chiuso ad un possibile ritorno in futuro. Per la Margutta CivitaLad adesso partirà l’operazione prossimo futuro in cui si dovrà capire se il consorzio Asp-Ladispoli continuerà come sembra e quali saranno i piani per la prossima stagione di serie B2.