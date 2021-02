Dopo una partita durata quasi tre ore il Valcanneto ha superato per 3-2 il Marconi Stella nella prima gara del campionato di serie C

Inizia bene il campionato di serie C della Polisportiva Valcanneto che ieri sera in casa ha superato per 3-2 (25/22-24/26-25/19-19/25-15/10) il Marconi Stella. Una vittoria arrivata al termine di una maratona durata quasi tre ore che alla fine ha visto prevalere il gruppo di capitan Veronica Murgia che, dopo l’emozione iniziale, ha saputo trovare i giusti meccanismi di gioco.