Pallavolo, brutto ko interno per la 3epc CivitaLad

La 3epc CivitaLad non riesce a rialzare la testa. Sabato al Palasport è arrivato un ko netto per 3-0 contro il Fossato Perugia (parziali 22-25 7-25 20-25). Una sfida che doveva essere molto equilibrata, vista la classifica che vedeva le due squadre a pari punti, e che invece è stata a senso unico. La squadra allenata da Oggioni ha lottato solo nel primo set per poi cedere di schianto, come dimostra il parziale, nel secondo set. La CivitaLad è adesso terzultima con 4 punti in classifica.