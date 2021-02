Pallavolo, big match per la Margutta CivitaLad

Arriva la gara decisiva per questa prima fase del campionato di serie B2 per la Margutta CivitaLad. Le rossoblù ospitano domani, ore 16.30 al PalaSport, nella terza giornata di ritorno, il Grosseto, formazione che all’andata ha vinto per 3-2 ed è prima in classifica a quota 13. Obiettivo del team guidato da Pietro Grechi, che di punti ne ha 10, sarà cercare la rivincita e provare ad ottenere la vittoria e i 3 punti per agganciare in classifica proprio gli avversari di domani. Uniche assenti per domani Baffetti e Catanesi.