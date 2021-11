Pallavolo, bene Valcanneto e Rim. KO per la Comal e Asp

In serie C vittorie esterne per le compagini di Cerveteri San Giorgio e Rim Sport mentre ha perso al tie brek la Civitavecchia Volley. In serie D sconfitta esterno per la Grande Impero Asp

Turno esterno con luci ed ombre per le squadre locali impegnate nei campionati di serie C e di serie D.

Serie C. In campo femminile bella vittoria per il San Giorgio Valcanneto che ha vinto 3-0 (22/25, 23/25, 23/25) in casa del Sabaudia. Trasferta negativa invece per la Comal Civitavecchia Volley che ha perso al tie break ad Anzio contro l’Onda Volley (25/23, 22/25, 23/25, 25/21, 15/12). Nel campionato maschile continua il cammino di vittorie della Rim Sport Cerveteri che a Paliano ha superato al tie break il Caschera Pallianus Volley (25/20, 25/17, 21/25, 22/25, 10/15) e si conferma in testa alla classifica.

Serie D. Rim Sport Cerveteri che sorride anche con la compagine femminile che ha vinto al quinto set a Roma ai danni della Polisportiva Virgilio (20/25, 25/9, 22/25, 25/20, 10/15). KO per le ragazze della Grande Impero Asp Civitavecchia che hanno perso 3-1 a Roma contro la Poolstars Volley (18/25, 25/11, 25/23, 25/15). Turno di riposo per i ragazzi dell’Artha Luxury Etruria Volley.