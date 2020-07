Pallavolo, Asp e Ladispoli uniscono le forze

Terminata con il parere favorevole di entrambi i sodalizi la fase di gestazione, inizia a prendere concretamente forma il progetto che vede collaborare l’ASD Pallavolo Civitavecchia e l’ASD Volley Ladispoli. Le due storiche società del litorale a nord di Roma uniscono le loro risorse per la costituzione di una unica squadra che le rappresenterà nel prossimo Campionato Nazionale di Serie B2 femminile.L’organico della squadra è in gran parte già allestito e necessita solo di alcune conferme prima di poter procedere alla presentazione ufficiale. Sarà costituito da elementi di grande affidabilità, per quanto attiene a spessore tecnico, esperienza e temperamento nell’immediato, ma le potenzialità e la talentuosità del gruppo, unite ad una eccellente modularità, consentirà nell’immediato futuro l’inserimento in gruppo di tante giovanissime. La guida tecnica sarà affidata a Pietro Grechi, un allenatore preparato coadiuvato da un ottimo e collaudato staff.Sebbene il principale obiettivo sia quello di garantire un adeguato percorso di crescita alle giovani atlete del territorio, le risorse messe in campo dalle due società sono tali da consentire la costruzione di un gruppo già competitivo che possa ambire ad un obiettivo importante quale è un Play Off. Le due Associazioni Sportive nutrono molto ottimismo per questo progetto; c’è infatti consapevolezza che l’ampliamento del territorio, dopo le inevitabili difficoltà dei “primi passi”, possa generare dei virtuosismi come per esempio l’incremento delle risorse, il miglioramento delle collaborazioni e la prospettiva di una crescita sempre più coinvolgente, ambiziosa e sostenibile.