Pallavolo, Artha Luxury alla prova Tarquinia

Domani alle 16 rossoblù impegnati in trasferta nell'importante derby, fondamentale per il terzo posto e per il passaggio al turno successivo

E’ di nuovo tempo di derby per l’Artha Luxury Asp in campo domani, ore 16, a Tarquinia. La partita sarà fondamentale per cercare il passaggio al prossimo turno: al momento infatti i rossoblù hanno 3 punti di vantaggio sugli avversari di domani e dovranno quindi cercare almeno di non lasciare l’intera posta in palio ai tarquiniesi per mantenere il terzo posto.